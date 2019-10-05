Камеры сняли, как именно мальчик оказался в камере хранения в кубанском ТЦ

Как ребёнок оказался заперт в ячейке, до сих пор остаётся неизвестным. Возможно, ребёнок случайно закрыл дверь изнутри или же замок заклинило.

Мальчик, который оказался заперт в одной из камер для хранения в супермаркете города Горячий Ключ, залез в ячейку самостоятельно. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении Лайфа.

По предварительным данным, малыш развлекался в игровой комнате, а затем решил поиграть в прятки. На кадрах ролика видно, как мальчик бежит по коридору ТЦ "Пятая авеню", сам забирается в камеру хранения и закрывает за собой дверцу. При этом, как ячейка захлопнулась, до сих пор непонятно.

Первыми услышали запертого 8-летнего мальчика девочки-подростки, они попытались ему помочь, также подключились неравнодушная посетительница торгового центра и сотрудница одного из магазинов. В результате общими усилиями удалось помочь ребёнку.

Мать мальчика работает в этом же ТЦ, ребёнок почти всё время был рядом с ней, а когда она заметила его исчезновение, ей сразу сообщили, что сын заблокирован в ячейке.

Женщина — мать пятерых детей, она очень переживает из-за случившейся ситуации и расстроена комментариями, которые пишут в её адрес. Пользователи утверждают, что она якобы сама посадила ребёнка в камеру хранения, и называют её "кукушкой".

Напомним, что ранее Лайф публиковал видео, как сотрудницы торгового центра "Пятая авеню" вытащили из запертой камеры для хранения сумок мальчика.