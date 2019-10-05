Медведев: Россия обсуждает поставку самолётов Кубе

Премьер РФ также подчеркнул, что были приняты решения по улучшению экономического сотрудничества между государствами.

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Гавана обсуждают поставку российских самолётов Кубе.

— Мы говорим о поставках самолётов и о ремонте тех, которые уже есть, — сказал Медведев в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилёвым" на телеканале "Россия 1".

Премьер отметил, что во время встречи с Раулем Кастро они также обсудили меры по улучшению совместной экономической деятельности.

— Мы с ним говорили о сотрудничестве, вспоминали прошлое, как мы с ним первый раз встретились. Какой путь проделали наши отношения за эти годы, — добавил Медведев.

Напомним, Дмитрий Медведев встретился с первым секретарём Центрального комитета Компартии Кубы Раулем Кастро. Глава Правительства России отметил, что переговоры завершились подписанием целого ряда документов.