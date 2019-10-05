Появилось видео с моментом стрельбы на заводе "Кубанские деликатесы"

В Сети опубликовано видео с моментом начала стрельбы на заводе "Кубанские деликатесы".

На кадрах видно, как к воротам подъезжает чёрная машина, из которой выходит мужчина с оружием и открывает огонь, в то время как люди за ограждением бегут прочь.

Напомним, 4 октября на территории завода "Кубанские деликатесы" открыли стрельбу. В результате инцидента пострадали четверо охранников. Причиной конфликта, по предварительным данным, стало право на управление предприятием. Позже против участников стрельбы возбудили уголовные дела.