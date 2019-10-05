Лайф публикует видео восстановленной работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Российский уличный художник Покрас Лампас изменил свою работу "Супрематический крест" в Екатеринбурге. Лайф вёл прямую трансляцию реставрации граффити.

Напомним, что работу Покраса Лампаса и его команды, которую согласовали с мэрией Екатеринбурга, работники коммунальных служб вскоре залили гудроном, а поверх положили асфальт. Администрация Екатеринбурга пообещала наказать виновных, но против восстановления работы выступили люди, представившиеся православными активистами, они заявили, что не допустят изображения креста на асфальте.

После этого был представлен новый эскиз произведения, который устроил все стороны. И сегодня, 5 октября, Покрас прибыл в Екатеринбург, чтобы завершить эту работу.