Грузовое судно снесло каюты круизного лайнера на Дунае — видео

Prinzessin Isabella продолжил путешествие со 165 пассажирами на борту, а вот грузовое судно осталось на месте.

На Дунае круизный лайнер Prinzessin Isabella столкнулся с грузовым судном Blue Star I. Об этом сообщает портал "Украинские новости".

Инцидент произошёл между городами Измаил в Одесской области и Тулча в Румынии в районе 43-й морской мили Дуная. Грузовое судно, шедшее под флагом Панамы, снесло надстройки и повредило каюты лайнера с мальтийским флагом. В результате столкновения были госпитализированы два человека.

Возбуждено уголовное дело. Prinzessin Isabella продолжила путешествие со 165 пассажирами на борту. Грузовое судно осталось на месте инцидента.