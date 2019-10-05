В Москве открыли памятник бездомным животным

Скульптура собаки, лежащей на канализационном люке рядом с рваным башмаком, появилась в "Музеоне".

В московском парке "Музеон" открыли памятник бездомным животным, который также посвящён всем неравнодушным к этой проблеме.

— Очередное обращение ко всему человечеству: давайте решать проблему бездомных животных вместе. Они стали бездомными по вине человека. Не бросайте. Стерилизуйте. Не обижайте бездомных животных, — цитирует ТАСС сообщение фонда помощи животным "Дарящие надежду", который установил скульптуру.

Над появлением памятника работали четыре года. Путём народного голосования выбирался лучший эскиз скульптуры — его автором стала Наталья Сысенко.