В Москве открыли памятник бездомным животным

В московском парке "Музеон" открыли памятник бездомным животным, который также посвящён всем неравнодушным к этой проблеме.
— Очередное обращение ко всему человечеству: давайте решать проблему бездомных животных вместе. Они стали бездомными по вине человека. Не бросайте. Стерилизуйте. Не обижайте бездомных животных, — цитирует ТАСС сообщение фонда помощи животным "Дарящие надежду", который установил скульптуру.
Над появлением памятника работали четыре года. Путём народного голосования выбирался лучший эскиз скульптуры — его автором стала Наталья Сысенко.
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