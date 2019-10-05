Жители дома на Урале страдают из-за мора голубей: Птицы падают прямо в ванну

Из-за того, что вентиляционную шахту давно не чистили, мёртвые голуби попадают прямо в квартиры. Остальные туши разлагаются прямо в шахте.

Жители двухэтажного дома по Низовому переулку в Екатеринбурге пожаловались на мёртвых голубей, наводнивших не только придомовую территорию, но и их квартиры. Лайф публикует кадры с места происшествия.

Проживающая в доме уже пять лет Анна Иванова рассказала Лайфу, что ситуация с птицами осложняется ещё и общим состоянием дома. Из-за того, что вентиляционную шахту давно не чистили, голуби падают прямо в квартиры.

— У многих по девять голубей падает — и полуживые, и полумёртвые. Падают прямо в ванну, у кого-то на кухню, — рассказывает женщина.

Есть и те, которые разлагаются прямо в шахте, и на тушках разводятся опарыши. На улице мёртвых птиц также очень много, и, так как дворники во дворе не появляются, люди пытаются справиться с проблемой сами.

Причину массовой гибели голубей женщина назвать затрудняется.

— Эти птицы переедают на хлебокомбинате зерна, потом пухнут и, видимо, от этого умирают, либо их травят, я не знаю, — рассказала она.

По словам Анны, местные жители много раз обращались в администрацию с просьбой разобраться в многочисленных проблемах дома, однако оттуда людям приходят лишь "отписки".

Больше всего женщина беспокоится о своем ребёнке-инвалиде, для которого она год назад просила установить пандус, однако этого до сих пор не было сделано. Также в плачевном состоянии находится детская площадка.