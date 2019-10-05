Пять слонов погибли, пытаясь спасти слонёнка из водопада — видео

Currently rangers are looking for ways to rescue two surviving elephants, one of them the mother of a calf that drowned. pic.twitter.com/RhHrB2u1b9— Edwin Wiek (@EdwinWiek) 5 октября 2019 г.
Пять диких взрослых слонов погибли, пытаясь спасти маленького слонёнка, который упал в водопад. Об этом сообщает Би-би-си.
Трагедия произошла в национальном парке Кхауяй в Таиланде в субботу, 5 октября. Во время прогулки трёхлетний слонёнок подошёл слишком близко к краю скалы, оступился и соскользнул в пропасть водопада. К нему на выручку бросились все взрослые животные из стада.
В попытке спасти детёныша пять диких слонов упали в бурлящий поток и погибли.
По информации издания, от стада осталось всего два слона. Сейчас они застряли на скалах возле водопада. Глава национального парка Ханчит Сринопаван заявил, что за оставшимися слонами ведётся наблюдение.
В свою очередь рейнджеры Департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений Таиланда (DNP) разрабатывают план по спасению животных.
Эдвин Вик, основатель Фонда друзей диких животных в Таиланде (Wildlife Friends Thailand), считает, что оставшейся паре слонов будет сложно выжить, поскольку эти животные полагаются друг на друга в вопросах поиска пищи и защиты от хищников. Известно также, что слоны тяжело переживают гибель сородичей, а значит, инцидент также может нанести эмоциональный урон.
— Это как потерять половину своей семьи. Тут ничего не поделаешь, это, к сожалению, природа, — сказал Эдвин Вик корреспонденту Би-би-си.
По словам местных жителей, подобные случаи, увы, не редкость в округе — в 1992 году в этом водопаде, известном как Haew narok (Бездна ада), погибло сразу восемь слонов.
Сейчас в Таиланде насчитывается около 7000 азиатских слонов, причём более половины живут в неволе.
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