СМИ: КНДР прервала переговоры на рабочем уровне с США

Делегация КНДР прервала консультации на рабочем уровне с коллегами из США. Об этом сообщил представитель северокорейского МИД Ким Мён Гиль в ходе выступления перед посольством в Стокгольме.

Как сообщает агентство Yonhap, заявление прозвучало после встречи Ким Мён Гиля со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном.

По предварительным данным, переговоры между делегациями рабочего уровня США и КНДР проходили в Швеции. Данное событие подтвердила в "Твиттере" министр иностранных дел Швеции Анн Линде.