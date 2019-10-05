В Москве нашли суперкота, которого готовят в космонавты — видео

В Сети получило популярность видео, на котором пожилой москвич катает своего кота на детской карусели. Телеграм-канал Mash нашёл героев этого ролика: это 81-летний Геннадий Пронягин и его питомец Барсик.

Дедушка признаётся, что готовит своего любимца в суперкоты-космонавты. Кот Геннадия Пронягина не только осваивает карусели, но и также регулярно лазает по турникам.

— Так закрепляется боевой дух, — рассказал москвич.

Барсик вместе с хозяином уже пять лет, и они никогда не расстаются.