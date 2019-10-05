Онищенко рассказал, как сокращение зимы повлияет на биоритмы россиян

Бывший главный санитарный врач РФ отметил, что изменения климатических условий заставят принять новые трудовые нормы и требования к строительству зданий.

Зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал порталу URA.RU о том, как сокращение зимнего периода повлияет на биоритмы россиян.

— Когда мы рождаемся, у нас запускается биоритм, у каждого свой. И он работает у нас всю жизнь, иногда мы в него вмешиваемся, например, переезжаем далеко от места рождения, — отметил бывший главный санитарный врач РФ.

При этом Онищенко предупредил, что в случае сокращения зимы необходимо будет принять серьёзные меры, чтобы изменить суточные алгоритмы, особенно у пожилых людей и детей. Изменения климатических условий заставят принять новые трудовые нормы, например изменить продолжительность рабочего дня, длительность перерывов, требования к строительству зданий.

В целом же он подчеркнул, что ничего катастрофического в сокращении зимы нет и России "не повредит" небольшое смягчение климата.

Напомним, ранее в Гидрометцентре России рассказали, что продолжительность зимы в стране постепенно сокращается, а также в этот период года становится всё теплее.