В офисе Google открылось кладбище для "убитых" проектов

Таким сервисам, как RSS-агрегатор Google Reader, фоторедактор Picasa, социальная сеть Google+, то есть проектам, которые так и не смогли ожить, компания Google поставила надгробия и организовала для них персональное кладбище.

Как пишет издание The Verge, это своеобразное кладбище, вероятно, установили в фойе офиса Google в Сиэтле в преддверии жуткого праздника Хеллоуин. Фотографию бутафорского "места упокоения" опубликовала в социальной сети Twitter Дана Фрид, которая занимается браузером Chrome в крупнейшем городе штата Вашингтона.

На кладбище установлены могилы фоторедактора Picasa, сервиса быстрых коротких сообщений Google Buzz, RSS-агрегатора Google Reader, социальных сети Orkut и Google+ и многофункционального сервиса Google Wave.

Однако эта коллекция надгробий — лишь малая часть сервисов, похороненных Google. Увидеть полный список и испытать ностальгию по любимым неработающим сервисам Google можно на веб-сайте Killed by Google.