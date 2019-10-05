Под Самарой столкнулись внедорожник и два КамАЗа, погибли три человека

В Самарской области в результате столкновения внедорожника "Нива" и двух автомобилей КамАЗ погибло три человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл в субботу, 5 октября, на 93-м километре трассы Самара — Ульяновск. Автомобиль "Нива" по непонятным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. В результате столкновения машину отбросило обратно на её полосу, где она врезалась в другой КамАЗ.

В результате аварии погибло три человека.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС, они проводят проверку случившегося, устанавливают все детали и обстоятельства инцидента.