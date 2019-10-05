Депутата из Грузии обвиняют в домогательствах к коллеге на рабочем месте

Инцидент произошёл несколько дней назад, сегодня коллеги народного избранника прокомментировали обвинения.

Депутата тбилисского сакребуло от правящей партии "Грузинская мечта" Илию Джишкариани обвиняют в сексуальном насилии. Его коллега Тамта Тодадзе утверждает, что мужчина напал на неё на рабочем месте и пытался её изнасиловать, он был пьян. Инцидент произошёл несколько дней назад, сегодня коллеги депутата дают комментарии, сообщает Первый канал Грузии.

Тамта Тодадзе рассказала полицейским, что депутат сначала просто оказывал ей знаки внимания, затем стал приставать. Помощница ответила отказом, чем вызвала гнев депутата. Девушка достала телефон и стала снимать на камеру агрессивное поведение Джишкариани. После этого он отобрал у неё смартфон и разбил его.

Министерство внутренних дел утверждает, что расследование дела проводится по трём статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 126 — насилие, статья 138 — другие акты сексуального характера и статья 187 — повреждение или уничтожение имущества, обе стороны были опрошены два дня назад. Была назначена соответствующая экспертиза, и ведётся расследование.

Коллеги народного избранника не верят в произошедшее. Председатель городского собрания Тбилиси Георгий Ткемаладзе отмечает, что до окончания расследования делать выводы преждевременно. Мэр города Каха Каладзе также высказался в защиту коллеги. Первый заместитель председателя Парламента Грузии Тамар Чугошвили подчеркнула, что каждый преступник должен быть наказан вне зависимости от его положения, и призвала правоохранительные органы немедленно начать следствие.

Сам Илия Джишкариани обвинения не прокомментировал.