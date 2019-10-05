СМИ: В здании МИД произошло возгорание

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В здании Министерства иностранных дел России на Смоленской площади произошло возгорание. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что сейчас на месте ЧП работают пожарные. На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть несколько машин со спасателями, которые находятся возле здания министерства. Известно, что задымление было обнаружено в вентиляционной шахте здания.

Других подробностей проишествия не сообщается.

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