Экс-депутат Рады заявил, что поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Поляки заставили украинца съесть чёрно-красный флажок, который они увидели в его автомобиле. Об этом бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал на своей странице в "Фейсбуке".

Друг народного избранника, работающий таксистом, рассказал, что жителям Украины в Польше становиться существовать всё труднее. Участились случаи проявления ненависти на национальной почве, для них Незалежная ассоциируется с фашистами. Особенно сильную агрессию жители проявляют к символике Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*.

Мужчина сообщил о вопиющем случае, очевидцем которого стал недавно. Поляки увидели под стеклом машины со львовскими номерами красно-чёрный флажок. Они спустили колёса автомобиля, дождались появления его владельца, после этого поставили украинца на колени и заставили его съесть ненавистный символ.

Житель Незалежной подчинился, ещё и просил прощения на русском языке. Как отметил друг депутата, агрессоры не били водителя, но действовали "жёстко".

— Польша очень сильно изменилась. До 2014 года ещё было более-менее. А сейчас, однако, становится страшновато. Так что, Алексей, скоро и нас здесь будут ненавидеть. Мне, как человеку, печально, — цитирует Журавко слова товарища.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.