Греф рассказал, как не стать жертвой мошенников — "сотрудников банка"

Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя инцидент с утечкой личных данных 200 клиентов кредитной организации, рассказал, как не попасться на удочку мошенников, которые представляются сотрудниками банка.

— Никогда сотрудник банка не будет вам звонить и спрашивать ваши данные, потому что он этими данными владеет. [Когда вы звоните,] вам могут быть заданы вопросы по поводу вашего кодового слова и какие-то ваши данные могут быть уточнены, например паспортные данные, место жительства. Но если звонят вам — 100%, что это мошенник, — пояснил Греф в эфире телеканала "Россия 1".

Он также подчеркнул, что ни в коем случае нельзя доверять никому свой CVV-код, который написан на обратной стороне карты. Равно как никому нельзя сообщать свой пин-код и кодовые слова. Это самая приватная информация, добавил Греф.

3 октября Сбербанк сообщил об утечке учётных данных по кредитным картам по меньшей мере 200 клиентов. Уже в субботу в компании рассказали, что сотрудник дал признательные показания и в настоящее время в его отношении ведутся процессуальные действия.

Как пояснил Греф, сначала банк вышел на объявление с личными данными клиентов, а уже затем сотрудник службы безопасности связался со злоумышленником.

— Он не подозревал о том, что это наш сотрудник, но мы задали ему вопросы, по этим вопросам было понятно, что это сотрудник банка и утечка, которая произошла, — это утечка внутренняя. После чего мы начали активно прорабатывать все возможные сценарии этой утечки, — рассказал глава Сбербанка.

Далее из круга в 35 человек сотрудники службы безопасности вышли на двух человек, на которых больше всего падали подозрения.