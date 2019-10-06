Украинский эксперт пригрозил России созданием "москитной орды дронов-киллеров"

Он отметил, что именно эта военная техника отражает "адекватный подход" к обороне страны.

Украина планирует создать "орду роботов-киллеров" для сдерживания российской агрессии. Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью газете "Зеркало недели".

По мнению эксперта, именно эта военная техника является "асимметричным щитом" против России и отражает "адекватный подход" к обороне страны и перевооружению украинской армии.

Бадрак отметил, что при сохранении нынешнего курса вооружений у Украины нет шансов одержать победу в линейной войне с РФ. Он также подчеркнул, что необходимо сосредоточиться не на модернизации прежних технических средств, а на создании принципиально новых технологий. Одной из таких разработок станут специальные "дроны-убийцы".

— Идею "москитного флота" вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты — в виде орды роботов-киллеров, — пояснил эксперт.

Напомним, так называемый москитный флот — группы военных судов, состоящие из малых катеров. В соответствии со стратегией Генштаба ВСУ при атаке такие группы должны одновременно нападать на большого противника и нейтрализовать его совместными усилиями.