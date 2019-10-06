Зеленский обсудил с главами силовых ведомств разведение войск в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями силовых ведомств страны и обсудил с ними вопрос разведения войск в Донбассе. 5 октября он встретился с начальником генерального штаба — главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Русланом Хомчаком, главами Службы безопасности и МВД страны Иваном Бакановым и Арсеном Аваковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В сообщении также подчёркнуто, что приоритетом политики украинского лидера является безопасность украинцев, особенно в зоне разведения войск — в районах населённых пунктов Золотое и Петровское, — а также достижение мира на востоке страны.

Отмечено, что на следующей неделе представители власти лично посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы убедиться, что местное население находится не под угрозой.

Зеленский также обсудил с представителями силовых структур строительство моста через реку Северский Донец вблизи Станицы Луганской. Сейчас там открыт временный переход.

Напомним, что документ о введении особой ситуации в Донбассе и разведении войск украинская сторона подписала 1 октября. Само разведение запланировано на 7 октября.