МИД поблагодарил МЧС за оперативное реагирование на задымление

Министерство иностранных дел Российской Федерации на своих страницах в "Фейсбуке" и "Твиттере" поблагодарило МЧС за оперативное реагирование на сообщение о задымлении, произошедшем в результате короткого замыкания.

❗️ Завершилось всё благополучно: очаг, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет. Большое спасибо МЧС за оперативность! pic.twitter.com/1eHz0K0k8Z — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 5 октября 2019 г.

— Завершилось всё благополучно: очаг, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет. Большое спасибо МЧС за оперативность! — написали в ведомстве.

Напомним, в здании МИД произошло задымление без возгорания, никто не пострадал.