МИД поблагодарил МЧС за оперативное реагирование на задымление

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Фото © Facebook / Russian Foreign Ministry — МИД России

Министерство иностранных дел Российской Федерации на своих страницах в "Фейсбуке" и "Твиттере" поблагодарило МЧС за оперативное реагирование на сообщение о задымлении, произошедшем в результате короткого замыкания.

— Завершилось всё благополучно: очаг, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет. Большое спасибо МЧС за оперативность! — написали в ведомстве.

Напомним, в здании МИД произошло задымление без возгорания, никто не пострадал.

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