Хабибу Нурмагомедову не нравится треш-ток Кокляева и Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал грядущий поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева на форуме Synergy Global Forum, его интервью приводит газета "Спорт-Экспресс".

Спортсмен полагает, что преимущество будет на стороне Емельяненко, поскольку он профессиональный борец, однако у его оппонента тоже немалые шансы.

— Кокляев — очень мощный парень, если ударит — мало не покажется. Я знаком с обоими лично. Считаю, что они оба сильные мужики, — рассказал Нурмагомедов.

Он также отметил, что ему не нравится треш-ток (словесная перепалка в преддверии боя. — Прим. Лайфа) между соперниками. Боец подчеркнул, что оба спортсмена — взрослые люди и им не к лицу ругаться в преддверии боя, однако зрители хотят следить за конфликтами, наблюдать, "что там происходит".

Поединок между пауэрлифтером Кокляевым и бойцом ММА Емельяненко состоится 29 ноября на арене "ВТБ арена парк". Кокляев ранее не принимал участия в боях. На счету Емельяненко 28 побед и 7 поражений в профессиональной карьере.