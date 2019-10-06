Вице-премьер РФ Борисов встретился с Мадуро в Каракасе

Вице-премьер России Юрий Борисов провёл в Каракасе встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Лидер Боливарианской Республики отметил всю важность данной встречи после недавних его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, Борисов встретился с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
#FOTOS | En el marco de la Comisión intergubernamental Rusia-Venezuela se realiza reunión de Alto nivel entre el vicepresidente para la Economía Tareck El Aissami y el— Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 5 октября 2019 г.
Viceprimer Ministro ruso, Yury Borisov.#VenezuelaTerritorioDePaz pic.twitter.com/1lLFhfskXr
— Вице-президент Делси Родригес вместе с главой МИД Хорхе Арреасой приняли сопредседателей межправительственной комиссии высокого уровня России и Венесуэлы, — отмечается в сообщении.
Ранее Борисов провёл переговоры с вице-президентом Венесуэлы Тареком эль-Айссами, который является сопредседателем комиссии, чтобы обсудить вопросы экономики и финансов.
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