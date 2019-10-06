Вице-премьер РФ Борисов встретился с Мадуро в Каракасе

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ

Вице-премьер России Юрий Борисов провёл в Каракасе встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Лидер Боливарианской Республики отметил всю важность данной встречи после недавних его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Борисов встретился с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

— Вице-президент Делси Родригес вместе с главой МИД Хорхе Арреасой приняли сопредседателей межправительственной комиссии высокого уровня России и Венесуэлы, — отмечается в сообщении.

Ранее Борисов провёл переговоры с вице-президентом Венесуэлы Тареком эль-Айссами, который является сопредседателем комиссии, чтобы обсудить вопросы экономики и финансов.

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