ФБР задержало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка и допрашивало целый час

Посольство России направило ноту протеста в Госдепартамент США. Глава дипмиссии отметил, что считает такие действия неприемлемыми.

Сотрудники ФБР задержали в аэропорту Нью-Йорка российского депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", который пройдёт 6 октября, и час допрашивали её, заявил в воскресенье журналистам посол России в США Анатолий Антонов, сообщает РИА "Новости".

Россиянке было предложено побеседовать с представителем Федерального бюро расследований в "другой, неформальной обстановке", отметил глава дипмиссии.

Посольство РФ уже направило ноту протеста в Госдепартамент США.

— Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы, — подчеркнул Антонов.