СМИ: Неизвестные взорвали часть нефтепровода на юге Колумбии

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Фото © Twitter / Noticias RCN

После нападения на трубопровод Trasandino в Орито (департамент Путумайо) произошёл разлив сырой нефти в реке Гуамуес.

В субботу, 5 октября, неизвестные подорвали часть принадлежащего государственной компании Ecopetrol нефтепровода Trasandino в Колумбии, который транспортирует топливо в порт Тумако в Тихом океане, сообщает телеканал RCN.

Инцидент произошёл в муниципалитете Орито (департамент Путумайо). В результате подрыва топливо попало в реку Гуамуес.

Топливная компания уже начала работу по устранению последствий взрыва. Власти региона проводят расследование.

Отмечается, что за минувший год это уже 19-й случай нападения на нефтепровод.

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