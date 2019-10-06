СМИ: Неизвестные взорвали часть нефтепровода на юге Колумбии

В субботу, 5 октября, неизвестные подорвали часть принадлежащего государственной компании Ecopetrol нефтепровода Trasandino в Колумбии, который транспортирует топливо в порт Тумако в Тихом океане, сообщает телеканал RCN.
Инцидент произошёл в муниципалитете Орито (департамент Путумайо). В результате подрыва топливо попало в реку Гуамуес.
Atentan contra el oleoducto Trasandino en Orito, Putumayo. El derrame del crudo afecta al río Guamuez https://t.co/BXPS3y0hKi pic.twitter.com/bBivE2Ese5— Noticias RCN (@NoticiasRCN) 5 октября 2019 г.
Топливная компания уже начала работу по устранению последствий взрыва. Власти региона проводят расследование.
Отмечается, что за минувший год это уже 19-й случай нападения на нефтепровод.
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