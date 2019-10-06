Американский журнал назвал самые опасные российские бомбардировщики

Несмотря на то что самолёты разработаны достаточно давно, они остаются эффективными благодаря модернизации авионики и применению новых видов вооружений.

Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.

Ту-22М использует конструкцию крыла с переменным размахом, который обеспечивает баланс между благоприятной посадкой и управляемостью при взлёте, с хорошим крейсерским и скоростным полётом, у самолёта значительная бомбовая нагрузка, рассказывает журнал.

Ту-160, известный как "Блэкджек", является самым тяжёлым на вооружении, скорее даже платформой для оружия, отмечает эксперт издания.

Тупалевский ПАК ДА — бомбардировщик дальнего действия нового поколения, похожий на американский Northrop Grumman B-2 Spirit. В настоящее время не существует известных прототипов. Это был бы первый по-настоящему российский самолёт, а не просто устаревший советский дизайн, комментирует журнал.

Таким образом, несмотря на то что имеющиеся у России самолёты разработаны достаточно давно, они остаются эффективными благодаря модернизации авионики и применению новых комплексов вооружения, заключает National Interest.