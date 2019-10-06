В Иране заявили, что отправят астронавта в космос несмотря на санкции США

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми сообщил, что в сотрудничестве с другими государствами Тегеран намеревается отправить на орбиту своего космонавта, пишет Mehr.

Несмотря на то что США ввели санкции против трёх крупных иранских космических ведомств, тегеранские исследователи не собираются останавливать свою работу.

Ранее сообщалось, что США в начале сентября ввели санкции в отношении Иранского космического агентства.

Тегеран уже имеет опыт по запуску живых существ в космос. В 2013 году иранские специалисты дважды запускали в космос приматов.