СМИ: Женщины чаще мужчин берут кредит на покупку смартфона

Женщины берут кредит на покупку смартфона чаще, чем мужчины. Такие данные получены благодаря исследованию банка "Русский стандарт", сообщает РИА "Новости".

Статистика по использованию POS-кредитов (Point of sale — займы на определённые товары) была собрана за период с августа 2018 года по август 2019 года на основе заявок в банке "Русский стандарт" — одном из крупнейших в России в сфере POS-кредитования.

— Согласно статистике банка, женщины чаще, чем мужчины, оформляют заявки на смартфоны в кредит. Так, на них приходится 51% всех оформленных заявок в банке "Русский стандарт", — говорится в документе.

По возрастному принципу самые активные покупатели телефонов с помощью займов — люди в возрасте от 26 до 35 лет (36%), на втором месте клиенты 36–45 лет (26%). Далее в порядке убывания идут представители следующих возрастных групп: молодёжь 21–25 лет, сегмент 46–55 лет и, наконец, клиенты старше 55 лет.

Сезонный спрос на смартфоны возрастает в августе, когда компании объявляют скидки перед запуском новых коллекций, и продолжается до конца года. Пик активности покупок наступает в декабре.