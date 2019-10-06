Министры хотят сместить национальные акценты и провести ребрендинг, поскольку название страны зачастую ассоциируется с кварталами красных фонарей и наркотиками.

Правительство Нидерландов решило прекратить называть страну Голландией и вместо этого будет использовать только настоящее имя государства — Нидерланды, это делается для обновления глобального имиджа, сообщает издание The Guardian.

Национальный ребрендинг, подписанный лидерами бизнеса, советом по туризму и центральным правительством, будет развёрнут в конце этого года.

Министры хотят сместить международный акцент с определённых аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется, таких как культура отдыха с наркотиками и "квартал красных фонарей" Амстердама.

— Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну. Мы модернизировали наш подход, — отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны.

Теперь название Нидерланды будет активно применяться на предстоящей в 2020 году Олимпиаде в Токио, а также на песенном конкурсе Евровидение-2020. Сборную команду по футболу также будут называть командой Нидерландов.