Израиль обсудил с главами МИД стран Персидского залива договор о ненападении

Глава МИД Израиля Исраэль Кац встретился с главами МИД стран Персидского залива и обсудил с ними соглашение о ненападении. Об этом сообщает телеканал Arutz 12.

По данным канала, основная задача инициативы состоит в "использовании общего интереса в отношении Ирана для нормализации отношений в сфере борьбы с террором и экономики". Подчёркивается, что ввиду израильско-палестинского конфликта полномасштабные мирные соглашения в настоящий момент не могут быть заключены.

Телеканал также сообщает, что эту инициативу Кац обсудил в том числе и со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом.