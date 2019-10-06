Порошенко устроил перепалку на телеэкране из-за "формулы Штайнмайера"

Бывший президент Украины Пётр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера" во время записи передачи "Свобода слова" на телеканале "Украина". Запись появилась на YouTube.

Билецкий упрекнул экс-лидера в том, что тот сам выражал намерение применить формулу. Также он не упустил возможности сказать оппоненту, что будет прекрасно, если Украина как страна попрощается с Порошенко.

— Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь, — раздражённо ответил политическому противнику бывший президент.

Напомним, "формула Штайнмайера" — это заложенный в минских соглашениях механизм. Он предусматривает введение Киевом особого статуса в Донбассе, отведение войск и проведение выборов для нормализации ситуации. Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что Киев сорвал выполнение договорённостей, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера". Делегация Украины 1 октября подписала этот документ.