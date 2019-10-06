Опрос показал, что больше всего отвлекает россиян от работы. Об этом пишет издание EuroAsia Daily со ссылкой на исследование портала по поиску работы "Зарплата.ру", проведённое среди 6830 человек.

Большинство опрошенных отвлекается на беседы коллег, телефонные звонки и мысли о личном. Так, 43% россиян отвлекаются на навязчивых сотрудников, а 32% — на разговоры коллег друг с другом.

Решают респонденты эту проблему тоже по-разному: 42% опрошенных делают коллегам замечания, и они действительно перестают мешать, 38% ничего не говорят болтливым сотрудникам, а 20% не удаётся убедить надоедливых болтунов.

Также россиянам не дают комфортно работать телефонные звонки (36%), мысли о личных проблемах (25%), частые планёрки (19%), сообщения в мессенджерах (19%), соцсети (13%) и посторонние шумы с улицы (7%). И только 10% респондентов сообщили, что их ничего не отвлекает.

При этом 65% опрошенных заявили, что отвлекающие факторы снижают их трудовую эффективность.

Среди средств, которые помогают сосредоточиться на рабочем процессе, россияне назвали прослушивание музыки в наушниках, отключение Интернета, уединение, горящие дедлайны, а также чёткое планирование. Некоторые опрошенные работают наиболее эффективно, когда на месте нет начальства.