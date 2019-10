Американский портал рассказал об атаке "русских зомби" во время Первой мировой

То, что немцы увидели сквозь туман, было решающим фактором, они запаниковали и побежали при виде русской нежити, красочно описывает трагическую "Атаку мертвецов" издание We Are The Mighty.

Американское издание We Are The Mighty рассказало о защите крепости Осовец, это трагическая история отчаянного прорыва в ходе Первой мировой войны, получившего название "Атака мертвецов". В статье описывается ситуация, когда немецкое высшее командование приказало совершить фронтальную атаку на крепость Осовец, используя 14 батальонов пехоты, а также сапёров, осадные орудия и артиллерию. У русских было около 900 человек, державших оборону, причём менее половины из них были призваны милиционерами. Вместо обычного артиллерийского обстрела немцы решили использовать отравляющий газ. Ядовитый хлор, попадая в лёгкие защитников, вступил в химическую реакцию с водой и начал "растворять русских изнутри". Не имея средств защиты, солдаты пошли в атаку, "кожа на их лицах вскоре начала таять". — То, что немцы увидели сквозь туман, было решающим фактором. Орда плавящихся зомби ворвалась сквозь тьму и врезалась в армию из 7000 человек. Немцы запаниковали и убежали при виде русской нежити, — пишет издание. Крепость Осовец, расположенная в 50 километрах от Белостока, ныне принадлежащего Польше, была основана в 1795 году после вхождения польских территорий в состав Российской империи.