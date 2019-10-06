В ДТП в центре Читы погиб один человек и ещё шесть ранены

При столкновении двух легковых иномарок в центре Читы один человек погиб и ещё шесть пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Забайкальскому краю.

— Сообщение о ДТП поступило около 00:30 (18:30 мск). <...> Водитель автомобиля Toyota Corona совершал поворот налево (на перекрёстке. — Прим. Лайфа), в это же время водитель Toyota Mark II ехал в прямом встречном направлении. Произошло столкновение, — заявили в ведомстве.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

В больницы с места ЧП доставлено четверо пострадавших, сообщает краевой Минздрав. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.