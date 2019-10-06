Дождь со снегом подпортит выходные жителям столицы

Погода в заключительный выходной день недели не порадует москвичей. В столице в воскресенье днём ожидается дождь со снегом, осадки местами будут очень сильными, сообщают синоптики.

Температура воздуха не поднимется выше четырёх градусов, ночью опустится до ноля. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с с порывами до 17 м/с. Давление 745 мм ртутного столба.

Из-за ветреной и дождливой погоды по Москве объявлен жёлтый уровень опасности.

В Подмосковье погода тоже больше похожа на ноябрьскую — 0–5 градусов тепла, после захода солнца заморозки до –1.