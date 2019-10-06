В Якутии опрокинулся автобус, шесть человек пострадали, среди них граждане Китая

Водитель транспортного средства за последний год неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В Алданском районе Якутии опрокинулся автобус, в котором находилось 11 человек, шестеро пострадали, среди них трое граждан КНР, сообщает портал ЯСИА со ссылкой на комментарии Управления ГИБДД МВД РФ по Республике Саха.

ДТП произошло на 930-м километре федеральной дороги "Лена". Водитель автомобиля "Тойота-Хайс", который следовал по маршруту Благовещенск — Якутск, не справился с управлением и съехал в кювет. Авария произошла на прямом участке дороги с щебёночно-грунтовым покрытием, шёл снег, и на проезжей части образовался снежный накат.

Пострадавшие доставлены в Мегино-Кангаласскую ЦРБ попутным транспортом, детей среди них нет.

— Стаж водителя составляет более 14 лет, время за рулём — около пяти часов: утром микроавтобус прибыл в Алдан, где шофёр, с его слов, отдыхал до 15 часов. Мужчина на регулярной основе занимается перевозкой пассажиров, необходимые документы на осуществление такой деятельности имеются, в машине установлен тахограф, — отметили в ГИБДД.

В результате проверки по базам данных было установлено, что за последний год водитель шесть раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. Согласно предварительному освидетельствованию, шофёр был трезвым.