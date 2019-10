В Сети появился кадр из "Симпсонов" с Гомером в образе Фредди Меркьюри

В Интернете появился кадр из новой серии мультфильма "Симпсоны", на котором главный герой сериала Гомер Симпсон нарисован в образе легендарного лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом сообщает NME.

В эпизоде полностью воссоздан образ Меркьюри с благотворительного концерта Live Aid 1985 года на стадионе "Уэмбли" в Великобритании. Именно там группа исполнила шесть из своих самых популярных песен: Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Lovе, We Will Rock You и We Are the Champions.

Как видно на кадре, художники воссоздали один из наиболее узнаваемых "луков" Фредди: белая майка, светло-голубые джинсы, знаменитая причёска и усы.

Серия выйдет в эфир на телеканале Fox TV уже завтра.