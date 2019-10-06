В Красноярске 50 человек шесть часов пытались снять с дерева енота

В Красноярске 50 человек на протяжении шести часов снимали с дерева енота. Об этом пишет сообщество "Нетипичный Красноярск" во "ВКонтакте".

Жители соседних домов увидели животное, забравшееся на дерево, и сразу вызвали спасателей. Однако те поначалу отказались приезжать. Соседи сдаваться не собирались: а вдруг зверь болен и может напасть на детей?

Сначала его пытались приманить с помощью сладкого — нанизывали на палку хлеб и шоколад. Угощения енот с удовольствием принимал, однако спускаться к людям отказывался.

— Пока я не помахала корочками помощника депутата, никто не пошевелился, — говорит одна из общественниц, подоспевшая на помощь жителям.

В итоге у дерева собралось почти 50 человек: местные жители, общественники, зоозащитники. Наконец приехали и спасатели с пожарной лестницей. Однако от них зверь сразу стал убегать: когда те поднялись за ним по лестнице, енот спрыгнул на землю и перебежал на другое дерево, забравшись ещё выше.

Достать животное из укрытия удалось лишь спустя шесть часов. Сейчас ему нашли новый дом — енота заберёт к себе домой один из волонтёров службы спасения.