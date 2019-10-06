В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за ветра и снега

По данным метеорологов, в столице ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

Из-за усиления ветра и обильных осадков, переходящих в мокрый снег, в Москве объявлено экстренное предупреждение. Как сообщает ГУ МЧС РФ столицы, неблагоприятные метеоусловия будут наблюдаться с восьми часов утра до девяти часов вечера.

— В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует: при сильном ветре паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны и осторожны, — говорится в предупреждении МЧС РФ.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что 6 октября температура воздуха в столичном регионе не поднимется выше четырёх градусов, а ночью возможны заморозки.