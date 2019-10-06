Жители Ямала сфотографировали нашествие моржей

8

Фото © Instagram/arctic_lab_yamal

По предварительным подсчётам, около 300 млекопитающих вышли из моря на берег для совместного отдыха.

У северо-западных берегов Ямала заметили рекордно большое количество моржей. Об этом сообщает местный портал "Уральский меридиан" со ссылкой на представителей Института экологии растений и животных УрО РАН.

Как уточнили сотрудники НИИ, группа млекопитающих, прибывших с северо-запада, насчитывает порядка 300 особей.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B3NMckOI_gs/?igshid=1h8vm4id90xne" target="_blank">arctic_lab_yamal</a></p>

— Мы не специалисты по морским млекопитающим, но не припомним, чтобы на берегах Ямала отдыхало сразу столько моржей, — отметили сотрудники института.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B3NMckOI_gs/?igshid=1h8vm4id90xne" target="_blank">arctic_lab_yamal</a></p>

Ранее Лайф публиковал видео РГО, на котором моржиха атакует лодку арктической экспедиции.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×