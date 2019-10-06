Жители Ямала сфотографировали нашествие моржей

По предварительным подсчётам, около 300 млекопитающих вышли из моря на берег для совместного отдыха.

У северо-западных берегов Ямала заметили рекордно большое количество моржей. Об этом сообщает местный портал "Уральский меридиан" со ссылкой на представителей Института экологии растений и животных УрО РАН.

Как уточнили сотрудники НИИ, группа млекопитающих, прибывших с северо-запада, насчитывает порядка 300 особей.

— Мы не специалисты по морским млекопитающим, но не припомним, чтобы на берегах Ямала отдыхало сразу столько моржей, — отметили сотрудники института.

Ранее Лайф публиковал видео РГО, на котором моржиха атакует лодку арктической экспедиции.