Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 10 километров

Шлейф распространился на расстояние 430 км и продолжает дрейфовать к северо-востоку от Шивелуча.

На Камчатке действующий вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 километров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

— По спутниковым данным, пепловый выброс поднялся до 10 километров и продолжает дрейфовать к северо-востоку от вулкана, — уточнили специалисты.

Пепловый шлейф распространился на расстояние 430 километров в сторону Берингова моря, на пути его движения населённых пунктов нет. Вулкану Шивелуч был присвоен красный цветовой код авиационной опасности.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки и один из крупнейших. В последнее время пепловые выбросы вулкана участились. Накануне столб пепла поднялся на высоту до четырёх метров.