Серия взрывов прогремела на пивном фестивале под Лос-Анджелесом — видео

Серия взрывов прогремела вечером 5 октября на пивном фестивале Октоберфест (Oktoberfest) в американском городе Хантингтон-Бич штата Калифорния. По данным ABC News, ожоги получили несколько человек, один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Участники фестиваля сообщили, что всего последовательно произошло три взрыва, а затем вспыхнул пожар. Пожарные предполагают, что источником взрывов мог быть электрический трансформатор, располагавшийся на одном из столбов линии электропередачи.
Все посетители мероприятия были экстренно эвакуированы. Точная причина ЧП выясняется.
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