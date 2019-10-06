Греция подписала соглашение о бессрочном размещении у себя военных баз США

Как отметил греческий министр обороны, договор направлен на стратегическое укрепление отношений и сотрудничество двух стран.

Договор о военном сотрудничестве Греции и США, подписанный накануне министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и госсекретарём США Майком Помпео, является бессрочным и помимо расширения американской военной базы Суда на Крите регламентирует появление новых баз Стефановикио, Лариса и Александруполис. Об этом в интервью газете Real рассказал министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос.

— В этом новом духе у нас планы сотрудничества с американцами с предоставлением возможностей и инфраструктуры в Стефановикио, в Ларисе и в Александруполисе. Речь идёт об "общности интересов" со взаимной пользой для двух сторон. Планы не ограничиваются по времени, но имеют стратегическую перспективу, — сказал министр.

Отметим, соглашение о военном сотрудничестве между США и Грецией действовало с 1990 года, однако это был ежегодный договор и его приходилось постоянно продлевать. Кроме того, он касался лишь одной базы Суда на острове Крит.

По предварительным данным, несмотря на то что договор о новых базах был подписан только сейчас, на греческой авиабазе 110-го авиакрыла в Ларисе уже размещены американские стратегические беспилотники MQ-9 Reaper. Ожидается, что в Александруполисе будет создана американская вертолётная база. А в Стефановикио в Волосе США разместят ударные вертолёты.

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