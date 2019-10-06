Турков ужаснуло русское слово из 32 букв

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Граждане Турции, которые работают в туристическом бизнесе, часто берутся за освоение иностранных языков, в том числе русского. Издание Medya Gunlugu составило рейтинг русских слов, содержащих от 19 до 32 букв, о которые может "сломать язык" любой турок. Он выглядит так:

  1. Рентгеноэлектрокардиографический.
  2. Частнопредпринимательский.
  3. Субстанционализирующийся.
  4. Человеконенавистничество.
  5. Переосвидетельствоваться.
  6. Сельскохозяйственно-машиностроительный.
  7. Высокопревосходительство.
  8. Достопримечательность.

Авторы топ-8 труднопроизносимых слов призвали своих читателей потренироваться. Журналисты отмечают, что последнее слово им пригодится во время визита в Россию.

Ранее специалисты составили рейтинг самых привлекательных наций в мире.

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