Турков ужаснуло русское слово из 32 букв

Граждане Турции, которые работают в туристическом бизнесе, часто берутся за освоение иностранных языков, в том числе русского. Издание Medya Gunlugu составило рейтинг русских слов, содержащих от 19 до 32 букв, о которые может "сломать язык" любой турок. Он выглядит так:
- Рентгеноэлектрокардиографический.
- Частнопредпринимательский.
- Субстанционализирующийся.
- Человеконенавистничество.
- Переосвидетельствоваться.
- Сельскохозяйственно-машиностроительный.
- Высокопревосходительство.
- Достопримечательность.
Авторы топ-8 труднопроизносимых слов призвали своих читателей потренироваться. Журналисты отмечают, что последнее слово им пригодится во время визита в Россию.
Ранее специалисты составили рейтинг самых привлекательных наций в мире.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram