Курдские силы пригрозили Турции войной в случае операций в Сирии

Ранее Анкара анонсировала спецоперацию в приграничных районах против сил самообороны сирийских курдов.

Подразделения Сирийских демократических сил (SDF), которые поддерживаются со стороны США, пообещали начать войну с Турцией в том случае, если Анкара начнёт военную операцию на севере Сирии.

— SDF привержена рамкам механизма безопасности и предпринимает необходимые шаги для сохранения стабильности в регионе. Однако мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ, — написал в своём твиттер-аккаунте представитель сил Мустафа Бали.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнёт операцию в Сирии в ближайшие дни. А сегодня турецкие СМИ сообщили о том, что к границам стянута большая группировка войск.

В прошлом месяце Эрдоган выступил на Генассамблее ООН, где раскритиковал США за поддержку коалиции SDF, куда, по его словам, входит ряд террористических организаций, связанных с курдскими формированиями.