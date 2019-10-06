Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США на мировой арене

По мнению дипломата, Соединённые Штаты сейчас всё чаще ведут деструктивную политику.

За последние годы мировая политика претерпела серьёзные изменения. Пока ведущая держава в мире — США — стала превращаться в деструктивный фактор, Россия всё больше напоминает "серого кардинала" международных отношений. Такое мнение в своей статье для проекта Project Syndicate высказала экс-глава МИД Испании Ана Паласио.

Как отметила дипломат, после истории воссоединения Крыма и России, а также военной операции в Сирии многие страны воспринимали Москву как деструктивный фактор мировой политики. Но со временем Россия стала показывать себя как действительно влиятельный игрок на международной арене. А подписание Украиной "формулы Штайнмайера" и вовсе можно считать значительной победой Москвы, поскольку даёт надежду на прекращение конфликта в Донбассе и нормализацию отношений РФ с Западом.

По словам Паласио, рост влияния России связано не только с её собственными достижениями, но и с тем, что США теряют свои лидерские позиции. В качестве примера дипломат привела ситуацию с атакой на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Пока президент США Дональд Трамп всего лишь писал по этому поводу гневные сообщения в соцсетях, Москва предложила себя в качестве гаранта безопасности в регионе.

Как сообщал Лайф, ранее американский экс-постпред при ООН Никки Хейли заявила, что США никогда не смогут доверять России.