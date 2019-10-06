Головкин победил Деревянченко и завоевал титул чемпиона мира IBF

После 12 раундов титульного боя оба спортсмена были доставлены в больницу города Белвью.

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе. В субботу на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке по итогам 12 раундов он победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.

Во время поединка оба спортсмена побывали в нокдауне. Как сообщает журналист The Ring Райан Сонгалия на своей странице в "Твиттере", боксёров после боя отправили в больницу.

Теперь на счету Головкина 40 побед, одно поражение, одна ничья. В послужном списке Деревянченко 13 побед, два поражения.

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