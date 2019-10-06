Лайф публикует первые кадры с места ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением и машина завалилась на бок.

В распоряжении Лайфа оказались первые кадры с места опрокидывания туристического автобуса. ДТП произошло возле села Паново-Осаново в Нижегородской области.

По предварительным данным, в автобусе находилось 29 человек, десять получили различные травмы. Предположительно, водитель транспортного средства не справился с управлением. На месте работают представители экстренных служб.

Пострадавших доставляют в Большеболдинскую и Гагинскую ЦРБ. Сам автобус — из Саратовской области. В нём находились туристы, которые побывали на экскурсии в Нижнем Новгороде и возвращались домой.

Ранее в Сети появилось видео с моментом жуткой аварии в Чите, в которой один человек погиб и шестеро пострадали.