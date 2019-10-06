В Самаре автобус с пассажирами врезался в фонарный столб, есть пострадавшие

В Самаре в районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ташкентской автобус № 41, в котором находилось 30 пассажиров, врезался в фонарный столб. У транспортного средства выбиты стёкла и покорёжен корпус. По данным регионального ГУ МЧС РФ, пострадало семь человек, включая водителя.

Кроме того, оказались повреждены электрические провода, вследствие чего движение троллейбусов остановилось. Причины происшествия выясняются.

Ранее сегодня в Нижегородской области опрокинулся туристический автобус, пострадало десять человек. Лайф публиковал первые кадры с места происшествия.