В Самаре автобус с пассажирами врезался в фонарный столб, есть пострадавшие

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Фото © Twitter/Meow

В Самаре в районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ташкентской автобус № 41, в котором находилось 30 пассажиров, врезался в фонарный столб. У транспортного средства выбиты стёкла и покорёжен корпус. По данным регионального ГУ МЧС РФ, пострадало семь человек, включая водителя.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/lerrrussia" target="_blank">Meow</a></p>

Кроме того, оказались повреждены электрические провода, вследствие чего движение троллейбусов остановилось. Причины происшествия выясняются.

Ранее сегодня в Нижегородской области опрокинулся туристический автобус, пострадало десять человек. Лайф публиковал первые кадры с места происшествия.

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