Врач рассказал, как продукты помогут защититься от онкозаболеваний

Как подчеркнул онколог, любое потребление пищи должно быть в меру, нужно учитывать особенности организма, например, наличие хронических болезней.

Продукты, которые ежедневно потребляет человек, дают ему не только силы и энергию на день, но и укрепляют здоровье. Некоторые продукты питания являются даже отличной профилактикой раковых заболеваний. Важно лишь соблюдать баланс, рассказал в интервью URA.RU врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

— Если у человека в питании не хватает, например, жирорастворимых витаминов группы А, то риск злокачественных образований повышается. То же самое с цинком и селеном. Если не хватает животного белка, то ухудшается работа иммунной системы, что опять же повышает риски, — пояснил врач.

Как подчеркнул онколог, городские жители чаще других страдают от недостатка клетчатки, потому что питаются рафинированной пищей. Это повышает вероятность образования рака толстого кишечника. Восполнить недостаток клетчатки помогут чёрный хлеб, овощи и фрукты. Но если человек болен, например, хроническим колитом, то употребление клетчатки может только навредить.

— Во всём важен баланс. Когда очень много того же витамина А, возникают другие проблемы и можно довести чуть ли не до рака печени. Поэтому нужно найти баланс индивидуально для каждого человека, — добавил Даниил Щепеляев.

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