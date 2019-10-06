Протоиерей Смирнов призвал детей изучать церковнославянский вместо английского

Протоиерей Дмитрий Смирнов выразил уверенность, что детей нужно обучать церковнославянскому языку вместо английского. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства не согласен с родителями, у которых "ребёночек не успел родиться — уже английскому учат".
— Надо сначала церковнославянскому, потом, может быть, греческому. Мы от греков восприняли нашу веру, это же тоже очень важно... А так, конечно, стоит, как столица Камбоджи, и ничего не понимает, — цитирует протоиерея "Интерфакс".
Церковнославянский язык священнослужитель называет основой, а современный русский язык он не любит за обилие англицизмов.
— Вместо коробки для еды "фудбокс" говорят в самолёте. "Все ли получили фудбоксы?" Привет, я что, в Америку лечу? — приводит пример Смирнов.
Протоиерей известен своими скандальными заявлениями. Летом он заявил, что женщины в большинстве "слабее умом мужчин". В прошлом месяце он высказался, что русские мужчины — это национальная трагедия.
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