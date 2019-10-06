Протоиерей Смирнов призвал детей изучать церковнославянский вместо английского

По мнению священнослужителя, этот язык важнее. Он нужен, чтобы понимать процесс богослужения.

Протоиерей Дмитрий Смирнов выразил уверенность, что детей нужно обучать церковнославянскому языку вместо английского. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства не согласен с родителями, у которых "ребёночек не успел родиться — уже английскому учат".

— Надо сначала церковнославянскому, потом, может быть, греческому. Мы от греков восприняли нашу веру, это же тоже очень важно... А так, конечно, стоит, как столица Камбоджи, и ничего не понимает, — цитирует протоиерея "Интерфакс".

Церковнославянский язык священнослужитель называет основой, а современный русский язык он не любит за обилие англицизмов.

— Вместо коробки для еды "фудбокс" говорят в самолёте. "Все ли получили фудбоксы?" Привет, я что, в Америку лечу? — приводит пример Смирнов.

Протоиерей известен своими скандальными заявлениями. Летом он заявил, что женщины в большинстве "слабее умом мужчин". В прошлом месяце он высказался, что русские мужчины — это национальная трагедия.